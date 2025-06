Agricoltura 632 progetti finanziati in Calabria | pubblicata la graduatoria definitiva Psr

Un passo importante per lo sviluppo rurale in Calabria! Con 632 progetti finanziati, la pubblicazione della graduatoria definitiva del PSR rappresenta un’opportunità concreta per aziende agricole e allevamenti stabulati di innovarsi e crescere. Questo risultato testimonia l’impegno della regione nel sostenere l’agricoltura locale e rafforzare il settore. È un momento di grande entusiasmo: ora si apre una nuova era di investimenti e speranze per il comparto agricolo calabrese.

È stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa all'Avviso pubblico per interventi finalizzati alla protezione delle colture agricole e degli allevamenti stabulati, nell'ambito della Misura 4 – Intervento 4.1.1 "Investimenti nelle aziende agricole" del Psr Calabria 2014-2022.

