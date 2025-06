Agitazione nel trasporto pubblico Anche Faisa Cisal chiude al confronto

L'agitazione nel trasporto pubblico si fa sentire, con la Faisa Cisal che decide di interrompere ogni dialogo con Atc Esercizio. Dopo lo sciopero provinciale proclamato da altre sigle sindacali, anche la Faisa Cisal si schiera, evidenziando le tensioni e le difficoltĂ in un settore cruciale per la mobilitĂ cittadina. La situazione si infittisce, lasciando presagire ulteriori giorni di disagi e confronti accesi.

La Faisa Cisal ha interrotto le relazioni sindacali con Atc Esercizio. Dopo la proclamazione dello sciopero provinciale da parte delle sigle sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl e Cobas a causa del mancato rispetto degli accordi anche la Faisa Cisal attraverso il segretario provinciale Stefano Viani è uscita allo scoperto. "Abbiamo comunicato – scrive il segretario – il congelamento delle relazioni sindacali con Atc Esercizio con effetto immediato. La drastica decisione si rende necessaria a fronte del reiterato e inaccettabile mancato rispetto degli accordi e delle intese sulle relazioni industriali precedentemente sottoscritte tra le parti.

