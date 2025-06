Aggressione nel carcere di Bari | detenuto colpisce con stampelle tre agenti

Una scena di violenza scuote il carcere di Bari, dove un detenuto armato di stampelle ha colpito tre agenti di polizia penitenziaria, causando loro contusioni guaribili in soli cinque giorni. Un episodio che mette ancora una volta sotto i riflettori le sfide quotidiane del sistema penitenziario e la necessità di rinnovare misure di sicurezza efficaci. La lotta per garantire l'incolumità di chi lavora dietro le sbarre continua senza sosta.

Tre agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Bari sono stati aggrediti da un detenuto con le stampelle, riportando contusioni guaribili in 5 giorni. A denunciarlo, secondo quanto riporta l'Agi, è il sindacato autonomo di categoria Sappe. L'episodio risalirebbe allo scorso 10. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Aggressione nel carcere di Bari: detenuto colpisce con stampelle tre agenti

