Aggredisce i carabinieri rimane in carcere

Un episodio di difficile gestione si è concluso con un giovane straniero in custodia, dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti per un controllo. La scena, degenerata in violenza, ha portato alla sua immediata detenzione, svelando che era già soggetto a misure cautelari e attendeva un processo. I dettagli di questa vicenda evidenziano l’importanza di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica, anche nelle situazioni più complesse.

Si erano avvicinati al ragazzo per chiedere i documenti. Ma lui si era immediatamente alterato e, appena ha capito che si trattava di carabinieri in borghese, li aveva colpiti con calci, strattoni e pugni. Una volta che i militari erano riusciti a portarlo in caserma avevano constatato che aveva misure cautelari da scontare ed era anche in attesa di essere processato. Ieri il ragazzo, di origini straniere si è presentato davanti alla giudice Agnieska Karpinska e al vice procuratore onorario Massimiliano Tozzi. I militari hanno raccontato che il ragazzo, appena si sono avvicinati, ha iniziato a dare in escandescenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredisce i carabinieri, rimane in carcere

