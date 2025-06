Agenti aggrediti al parco Loperfido Fdi | Pronta un' interrogazione parlamentare

Un episodio inquietante scuote il Parco Loperfido, dove agenti sono stati aggrediti mentre svolgevano il loro dovere. Il deputato Emanuele Loperfido, impegnato a tutelare sicurezza e rispetto delle istituzioni, ha annunciato l'intenzione di presentare un'interrogazione parlamentare per fare luce su quanto accaduto vicino al Palazzo del Fumetto. La vicenda solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza pubblica e sui rischi che ancora minacciano chi lavora per la nostra comunità.

Il deputato Emanuele Loperfido vuole vederci chiaro e ha annunciato di voler presentare un'interrogazione parlamentare dopo l'aggressione avvenuta vicino al Palazzo del Fumetto. Un 27enne di origine straniera, sorpreso a dormire al parco Galvani nella giornata di lunedì 9 giugno, ha colpito con.

Immigrato aggredisce gli agenti e viene subito rilasciato, il caso finisce in Parlamento - Il caso, nato a Pordenone, approderà la prossima settimana a Roma, con un‚Äôinterrogazione parlamentare per fare luce sulla questione. Come scrive ilgazzettino.it

