agata tellone si unisce alla omag mt san giovanni per la serie a1

Agata Tellone si unisce alla Omag MT San Giovanni, portando energia e talento nella rosa della neopromossa Marignano per la Serie A1 2025-26. Con la sua reattività e esplosività , la giovane liberta classe 2002 si prepara a consolidare la seconda linea, sostenuta con entusiasmo da coach Bellano e dalla società . Un acquisto strategico che promette di fare la differenza e di innalzare ulteriormente il livello della squadra.

Agata Tellone è una nuova giocatrice della Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Continua la campagna di rafforzamento della neopromossa marignanese in vista del prossimo campionato di serie A1. Ed il nuovo innesto andrà a consolidare, in particolare, la seconda linea con un libero classe 2002, nel quale credono fortemente coach Massimo Bellano e la società per la stagione 2025–26. Originaria di Piacenza, 165 cm di reattività ed esplosività , Agata Tellone, tra i migliori liberi della serie A2, è una delle interpreti più interessanti del ruolo nel panorama nazionale. Nonostante la giovane età , ha già collezionato quattro campionati in Serie A2, dimostrando continuità , crescita tecnica e forte personalità in seconda linea, anche se non ha mai calcato il palcoscenico della serie A1.