Africano 31enne avvicina l' accendino all' orecchio di una 16enne | Ti brucio Poi minaccia con un coltello una donna al parco per violentarla | arrestato

Una serie di episodi inquietanti scuote Oderzo: un uomo africano di 31 anni, coinvolto in comportamenti minacciosi e violenti, è stato arrestato dopo aver tentato di intimidire e aggredire diverse vittime. Le sue azioni, tra minacce con coltelli e comportamenti intimidatori, sottolineano l'importanza di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza di tutti. La comunità ora attende che giustizia faccia il suo corso.

ODERZO - Ha tentato di costringere una ragazza di 27 anni a fare sesso con lui puntandole contro un coltello. Tre giorni prima ne ha minacciata un?altra, di 16 anni, avvicinandole una. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Africano 31enne avvicina l'accendino all'orecchio di una 16enne: «Ti brucio». Poi minaccia con un coltello una donna al parco per violentarla: arrestato

Oderzo (TV) - Si è avvicinato ad una 27enne che si trovava da sola nei giardini pubblici Ca’ Diedo di Oderzo e ha cercato di costringerla ad avere un rapporto sessuale, minacciandola con un coltello. Fortunatamente la donna, residente a Vico del Gargano (F Vai su Facebook

