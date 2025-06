Afragola | un arresto due denunce e oltre 300 persone controllate

Un’operazione senza precedenti a Fragola ha portato a importanti risultati: un arresto, due denunce, e oltre 300 persone controllate. Sequestrate sostanze stupefacenti, denaro contante, armi bianche e un machete, con più di 200 veicoli sottoposti a verifiche. Un intervento deciso delle forze dell’ordine, voluto dal Prefetto di Napoli, per garantire sicurezza e legalità sul territorio. La lotta alla criminalità prosegue senza sosta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un arresto, due persone denunciate, oltre persone 300 controllate, sequestrate sostanze stupefacenti, somme di denaro, coltelli, un machete, ed altro, controllati oltre 200 veicoli, disposte sanzioni al codice della strada e 2 auto sottoposte a sequestro amministrativo. È questo l’esito dell’operazione ad alto impatto condotta dalle forze di polizia nella mattinata odierna su disposizione del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato all’indomani dell’omicidio perpetrato nei giorni scorsi nel comune di Afragola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Afragola: un arresto, due denunce e oltre 300 persone controllate

In questa notizia si parla di: oltre - persone - arresto - controllate

Conclusa la Rome startup week 2025, oltre 3000 persone al Gazometro - La Rome Startup Week 2025 ha concluso con successo la sua edizione, riunendo innovatori e leader del settore per esplorare il futuro delle imprese tecnologiche in Italia.

15 perquisizioni in tutta Italia, un arresto e 14 soggetti denunciati: è il bilancio si una recente operazione della Polizia Postale contro la pedopornografia online. Gli indagati, tutti di sesso maschile e di età compresa tra i 20 e i 60 anni, sono stati individuati al ter Vai su Facebook

Napoli, controlli dei carabinieri: oltre 300 persone identificate e 200 veicoli supervisionati; Carabinieri Genova, in un anno oltre 150 mila persone controllate e 951 arresti: il bilancio dell’Arma nel 211° anniversario; Sanremo: servizi delle forze dell'ordine in centro: controllate 260 persone e quattro multe per consumo di alcol in centro.

Napoli, controlli dei carabinieri: oltre 300 persone identificate e 200 veicoli supervisionati - Un arresto, due persone denunciate, oltre persone 300 controllate, sequestrate sostanze stupefacenti, somme di denaro, coltelli, un macete, ed ... Secondo msn.com

Cos’è la “marcia verso Gaza” per cui centinaia di persone sono state arrestate in Egitto - Migliaia di manifestanti dovrebbero partire dal Cairo e raggiungere il confine con la Striscia di Gaza, ma non è detto ci riusciranno ... Si legge su ilpost.it

Firenze, il primo mese della Pol-Cascine. Oltre 800 persone controllate - allontanamento e sono state arrestate quattro persone per reati legati a spaccio, furto aggravato e resistenza. Riporta lanazione.it