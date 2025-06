Affondo con l’Inter per Pio Esposito | accordo dopo il Mondiale

Dopo un'ultima stagione ricca di sfide allo Spezia, Pio Esposito si prepara a brillare con l'Inter al Mondiale per Club. Con l'addio di Correa e Arnautovic, il giovane talento potrà dimostrare tutto il suo valore e attirare le attenzioni dei grandi. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono che il suo futuro potrebbe essere altrove, mantenendo comunque la Serie A nel mirino. Accordo con l’Inter per Esposito dopo il Mondiale...

Dopo l’ultima stagione allo Spezia, Pio Esposito avrà la possibilità di mettersi in mostra con la maglia dell’Inter al Mondiale per Club. Con gli addii di Correa e Arnautovic il giovane attaccante italiano potrebbe anche convincere Chivu al punto da venire confermato per il prossimo campionato, ma la sensazione è che il suo futuro sarà sì in Serie A, ma non con la casacca nerazzurra addosso. Accordo con l’INter per Esposito dopo il Mondiale (LaPresse) – calciomercato.it Stando alle ultime notizie, infatti, ci sarebbe una società italiana pronta a puntare su di lui, come confermano i continui contatti con l’Inter di questi giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it