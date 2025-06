Afferra per il collo un uomo e gli ruba il telefono poi aggredisce le vittime con una bottiglia di vetro

Una mattina di giugno a Firenze si trasforma in scena di un'aggressione violenta: un uomo gambiano di 40 anni, coinvolto in una rapina brutale ai danni di un passante, viene arrestato dai carabinieri. L'episodio, avvenuto in piazza San Pier Maggiore, ha scosso la comunitĂ locale, che ora chiede giustizia e maggiore sicurezza per tutti. La vicenda si conclude con l'arresto dell'aggressore, portando un minimo di speranza in un contesto di crescente tensione sociale.

Firenze, 14 giugno 2025 – Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Firenze. La mattina del 13 giugno, un uomo di circa 40 anni, originario del Gambia, responsabile di una rapina ai danni di un passante, è stato arrestato. Intorno alle 08, in piazza San Pier Maggiore, l'uomo è stato fermato dai militari dopo aver aggredito un cittadino di origine pakistana per sottrargli il telefono cellulare. La vittima, appena uscita dal lavoro, stava camminando insieme a un amico quando è stata afferrata per il collo e derubata del telefono. Il rapinatore ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto dalle due vittime che cercavano di recuperare il maltolto.

