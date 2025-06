Affari tuoi il lavoro e la malattia | Alessia finisce in lacrime

Nel cuore di "Affari tuoi", tra emozioni e colpi di scena, Alessia, giovane insegnante del Trentino Alto Adige, affronta il suo destino con coraggio. La sfida tra sogni grandi e realtà dure si conclude con un finale più dolce che amaro, lasciando tutti con il cuore colmo di speranza e tenerezza. Scopri come una semplice partita può cambiare la vita in un modo inaspettato...

Un finale più dolce che amaro ad Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In studio c'è Alessia, giovane insegnante dal Trentino Alto Adige accompagnata dalla madre Lucia. Arrivata in fondo con i due pacchi più "estremi", da un lato quello blu con 5 euro (peggio solo il beffardo piatto regionale, per l'occasione la carne salada ) e dall'altro i 300mila euro, il premio massimo in palio, la concorrente si deve "accontentare" dell'offerta al ribasso del Dottore, che ha avuto buon gioco a mettere sul piatto 45mila euro. Alessia ha accettato e De Martino è letteralmente esploso di gioia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it