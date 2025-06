Aereo caduto in India il bilancio delle vittime sale a 279

Tragedia aerea in India: il bilancio delle vittime del disastro del Boeing 787 di Air India sale a 279. Dopo il tragico incidente di giovedì, avvenuto dopo il decollo da Ahmedabad, le autorità hanno aggiornato i numeri, includendo passeggeri, membri dell’equipaggio e le vittime a terra. Una perdita dolorosa che scuote la nazione e ci ricorda quanto possa essere fragile la nostra sicurezza nei cieli.

Il bilancio provvisorio delle vittime del Boeing 787 di Air India, precipitato giovedì dopo il decollo da Ahmedabad, nell'India nordoccidentale, è salito a 279: lo hanno reso noto oggi fonti della polizia. Il bilancio precedente era di 265 morti, inclusi passeggeri, membri dell'equipaggio e le vittime a terra.

