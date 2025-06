Adriatica via al cantiere sul Montone Da lunedì nuove modifiche al traffico

A partire da lunedì, Adriatica si prepara a una nuova fase di cantiere che trasformerà il traffico nel tratto tra la Ravegnana e via Quaroni. Le modifiche, parte integrante del maxi-progetto Anas per l’ampliamento dell’arteria, coinvolgeranno la corsia nord per consentire i lavori sul ponte sul Montone. Rimanete aggiornati: questa operazione strategica promette miglioramenti futuri, ma richiede attenzione e pazienza oggi.

Con l’avvio di una nuova fase di cantiere nell’ambito nel maxi-progetto Anas di ampliamento dell’Adriatica, nel tratto del semianello tra la rotatoria della Ravegnana e il sottopasso di via Quaroni, dalla prossima settimana nella corsia nord sono previste modifiche alla viabilità. Nel dettaglio, per rendere possibile le attività preparatorie alla demolizione e ricostruzione dell’impalcato del ponte sul fiume Montone e i lavori per l’allargamento della sede stradale, nella corsia nord della statale 16 verso Ferrara, da lunedì si transiterà sulla sola corsia di sorpasso dal km 152,700 al km 152,250, mentre dal km 152,250 al km 151,850 sarà istituito il doppio senso di circolazione in carreggiata opposta (direzione Rimini). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adriatica, via al cantiere sul Montone. Da lunedì nuove modifiche al traffico

In questa notizia si parla di: adriatica - cantiere - montone - modifiche

Anas fa il punto sugli interventi in corso sull’Adriatica e la ‘67’ verso il porto. In arrivo modifiche alla viabilità lungo la ‘16’ nel tratto in zona via Quaroni. Vai su Facebook

Adriatica, via al cantiere sul Montone. Da lunedì nuove modifiche al traffico; I lavori sulle statali. Da lunedì apre il cantiere sul ponte del Montone. Avanti sulla Classicana; Tangenziale di Ravenna, via alla nuova fase di lavori: il ponte sul Montone sarà demolito e ricostruito.

I lavori sulle statali. Da lunedì apre il cantiere sul ponte del Montone. Avanti sulla Classicana - In arrivo modifiche alla viabilità lungo la ‘16’ nel tratto in zona via Quaroni. Lo riporta msn.com

Adriatica: al via le attività preliminari per la demolizione e la ricostruzione dell’impalcato sul fiume Montone - Dalla prossima settimana prenderà il via l’intervento fra la rotatoria di via Raveg ... Come scrive ravennawebtv.it

Lavori sulle strade del territorio: la prossima settimana apre il cantiere sul ponte del Montone - Come riporta un articolo de Il Resto del Carlino, lunedì sull'Adriatica parte un cantiere che interessa il tratto di tangenziale cittadina chiamato ... Scrive ravennanotizie.it