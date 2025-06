Adolfo Urso discute con Confindustria Verona e Veneto su energia e conflitto Israele-Iran

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e Made in Italy, si è confrontato a Verona con i presidenti di Confindustria Verona e Veneto, discutendo delle sfide energetiche e del nuovo conflitto tra Israele e Iran. "Ho assicurato loro", ha scritto sui social, "che il governo è impegnato a tutelare le aziende italiane e a garantire stabilità in un contesto internazionale complesso". Il dialogo prosegue su come affrontare insieme queste criticità.

"Con i presidenti di Confindustria Verona, Giuseppe Riello, e di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini, ci siamo confrontati sugli indirizzi di politica industriale, anche alla luce del nuovo conflitto tra Israele e Iran che rischia di avere immediate ripercussioni sul fronte energetico". Lo scrive sui social il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, alla fine dell'incontro svoltosi a Verona. "Ho assicurato loro - prosegue Urso - che il Governo è pienamente consapevole di quanto sia assolutamente necessario realizzare un mix energetico che garantisca nel tempo l' autonomia produttiva, contemplando anche la produzione di energia nucleare di nuova generazione, pulita e sicura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Adolfo Urso discute con Confindustria Verona e Veneto su energia e conflitto Israele-Iran

In questa notizia si parla di: urso - confindustria - verona - adolfo

Confindustria, Orsini a Urso: lavorare insieme per semplificare - In un panorama economico in continua evoluzione, la collaborazione tra Confindustria e il Ministro Adolfo Urso rappresenta una speranza concreta per semplificare le procedure e favorire la crescita delle imprese italiane.

Urso, da conflitto Israele-Iran rischi sul fronte energetico; Urso, subito un tavolo con Confindustria per semplificazione; Al via Marmomac a Verona con il ministro Urso tra gli ospiti: attesi operatori da oltre 130 nazioni.

Urso, subito un tavolo con Confindustria per semplificazione - "Il Mimit attiverà sin da subito un tavolo di confronto con Confindustria, con la partecipazione degli altri dicasteri competenti, per individuare ambiti di intervento da realizzare nei prossimi mesi, ... Lo riporta ansa.it

Urso, da conflitto Israele-Iran rischi sul fronte energetico - "Con i presidenti di Confindustria Verona, Giuseppe Riello, e di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini, ci siamo confrontati sugli indirizzi di politica industriale, anche alla luce del nuovo confli ... Riporta ansa.it

Confindustria al G7 di Verona: «Serve un patto tra aziende per la competitività delle nostre industrie» - E' l'industriale dell'acciaio Emma Marcegaglia, past president di Confindustria ... Lo riporta ilgazzettino.it