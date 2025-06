Adesso è ufficiale l’Inter U23 parteciperà alla Serie C 2025 26! Decisiva l’assenza della SPAL

L’Inter U23 si prepara a fare il suo debutto ufficiale nella Serie C 2025-26, un passo importante che segna una nuova sfida nel panorama calcistico italiano. La mancata presentazione della documentazione da parte della SPAL ha spalancato le porte al ripescaggio nerazzurro, aprendo orizzonti emozionanti per il futuro dei giovani talenti interisti. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta? Scopriamolo insieme.

L’Inter U23 parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Decisiva l’assenza della SPAL, che ha aperto le porte al ripescaggio della squadra nerazzurra. È scaduto ieri il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione alla prossima Serie C. Come noto da qualche giorno e ufficializzato ieri dai fatti, la SPAL non ha presentato la documentazione adeguata e, per questo motivo, non parteciperà al prossimo campionato di terza serie. L’assenza della squadra di Ferrara (non è l’unica squadra avente diritto a non aver presentato domanda), apre le porte ai ripescaggi e, nell’apposita graduatoria, l’ Inter U23 è prima in classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adesso è ufficiale, l’Inter U23 parteciperà alla Serie C 2025/26! Decisiva l’assenza della SPAL

In questa notizia si parla di: serie - spal - inter - parteciperà

Spal retrocessa: ultima chance contro Milan Futuro per evitare la Serie D - La situazione della Spal è davvero critica: dopo una stagione deludente, la squadra si trova a un passo dalla retrocessione definitiva.

Resa della Spal: niente iscrizione alla Serie C, entrerà l’under 23 dell’Inter La proprietà del club ferrarese “con grande rammarico” ha spiegato in una nota che “ufficialmente che il club non disputerà il prossimo campionato di Serie C 2025-2026. Si tratt Vai su Facebook

Serie C | Escluse Lucchese, Spal e Brescia: debuttarà l’Inter U23; Ufficiale, niente Serie C per la Spal: al suo posto l'Inter Under 23; La SPAL non parteciperà alla serie C. Al suo posto l’Inter U23.