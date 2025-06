Adescato sui social e picchiato a sangue per pochi euro | l’incontro galante diventa un incubo

L’amore virtuale si trasforma in un orrore reale: una serata promossa tra social e sogni si conclude con violenza e paura. Un appuntamento romantico, nato sui social, diventa il teatro di un’aggressione brutale a Imola. La storia di un trentenne di San Lazzaro, vittima di un inganno crudele, ci ricorda quanto siano insidiosi i rischi nascosti dietro uno schermo. Un richiamo alla cautela nel mondo digitale, dove le apparenze ingannano e il pericolo può essere dietro l’angolo.

Imola, 14 giugno 2025 – Il colpo di fulmine scattato fra le pieghe dei social. L’appuntamento: ai margini di una strada buia della zona industriale. Poi le botte da un uomo mascherato, la paura e la rapina. Doveva essere una serata romantica per un trentaseienne di San Lazzaro e invece si è trasformata in un incubo. C’è Instagram, il social dei ragazzi, a fare da sfondo all’inganno: una ragazza, particolarmente bella, risponde a una ’storia’ (un contenuto temporaneo pubblicato dalla vittima) e da lì nasce un’apparente amicizia. I due si scambiano messaggi ed effusioni via internet, fino a quando non si accordano per vedersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adescato sui social e picchiato a sangue per pochi euro: l’incontro galante diventa un incubo

