Addio Vlahovic trovato già il sostituto | ribaltone Juve

È tempo di saluti per Dusan Vlahovic, che non continuerà a vestire i colori della Juventus. Tuttavia vi è anche un altro club che “saluta” il centravanti serbo. Nel giugno del 2026 scadrà l’accordo che tiene legato Dusan Vlahovic alla Juventus. Tuttavia le strade delle due parti potrebbero separarsi anzitempo, con la società bianconera che sonda le varie opportunità sul mercato. La permanenza di Igor Tudor sulla panchina della squadra torinese potrebbe portare a una rivalutazione in positivo del ruolo che può da protagonista ancora occupare l’attaccante, considerata la stima che il tecnico nutre nei riguardi i Vlahovic. 🔗 Leggi su Tvplay.it