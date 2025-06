Addio Napoli giocatore ai saluti | confermata anche la formula

In casa Napoli, l'attenzione si sposta ora sul futuro dei giocatori e sulle strategie di mercato. Dopo aver festeggiato lo scudetto con un trionfo memorabile allo Stadio Diego Armando Maradona, il club si prepara a mantenere alta la competitività. Le conferme di alcune figure chiave e le trattative in corso stanno plasmando un nuovo capitolo: un Napoli pronto a conquistare nuovi traguardi, anche fuori dal campo.

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un importante aggiornamento in sede di calciomercato. Dopo aver vinto lo scudetto tre settimane fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari, di fatto, il Napoli è al centro dell'attenzione anche per il calciomercato. Una volta ottenuto il sì di Antonio Conte per farlo restare sulla panchina azzurra, di fatto, il club partenopeo è molto attivo per allestire una squadra che sia in grado di affrontare una stagione ricca di partite. Il Napoli di Antonio Conte, infatti, è chiamato a rispondere presente nel campionato di Serie A (dove dovrà difendere lo scudetto), la Champions League, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana.