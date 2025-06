Addio a Sauro Borelli, critico cinematografico e giornalista culturale di grande spessore. Nato nel 1933 a Motteggiana, ha dedicato la vita alla promozione del cinema e della cultura italiana, portando la sua passione in numerosi festival internazionali. La sua intuizione e il suo entusiasmo hanno lasciato un segno indelebile nel panorama culturale. La sua ereditĂ continuerĂ a ispirare generazioni di appassionati e professionisti del settore.

Critico cinematografico e firma de l’UnitĂ , è morto a Milano Sauro Borelli. Nato nel 1933 a Motteggiana, nella Bassa del Po, è stato un noto giornalista culturale che ha rappresentato l’Italia in numerose giurie internazionali (Festival di Berlino, Taormina, Saint Vincent). Cresciuto a Suzzara (Mantova), è arrivato a Milano nel 1956 per lavorare come correttore di bozze nella redazione milanese de l’UnitĂ : qui la sua passione “straripante” per il cinema gli ha permesso di farsi notare dal critico Ugo Casiraghi che decise di metterlo alla prova. Fu l’inizio di una lunga carriera che lo portò a diventare caposervizio Spettacoli del quotidiano e poi inviato culturale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it