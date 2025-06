Addio a Franzo Grande Stevens morto a 95 anni lo storico avvocato di Gianni Agnelli fu presidente della Juventus dal 2003 al 2006

Con profondo dolore apprendiamo la scomparsa di Franzo Grande Stevens, l’illustre avvocato e figura di grande rilievo nel panorama italiano, amato per il suo ruolo di consigliere di Gianni Agnelli e per il suo impegno in numerosi enti di spicco. A 95 anni, ci lascia un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello sport, dell’imprenditoria e della cultura. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le sue straordinarie conquiste e il suo esempio di professionalità e dedizione.

Franzo Grande Stevens fu soprannominato "l'avvocato dell'Avvocato". Fu anche presidente della Toro Assicurazioni, vicepresidente della Fiat e presidente della Compagnia di San Paolo È morto all’età di 95 anni Franzo Grande Stevens, “l’avvocato dell’Avvocato”, come fu soprannominato per il suo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Franzo Grande Stevens, morto a 95 anni lo storico avvocato di Gianni Agnelli, fu presidente della Juventus dal 2003 al 2006

