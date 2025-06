Adda la triste conta dei morti e l’appello dei sindaci | Il fiume è pericoloso basta bagni

Una tragica tragedia sull’Adda riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza del fiume, già noto per i suoi pericoli. La morte di Abdel Wahab Elsarag, studente di 16 anni, ha sconvolto la comunità e spinto i sindaci a lanciare un appello urgente: controlli più severi e responsabilità condivisa per evitare altre vittime. È ora di agire, perché nessun altra vita deve essere spezzata nel rispetto della legalità e della prudenza.

Trezzo sull’Adda (Milano) – Il pomeriggio di festa che finisce in tragedia, un copione visto troppe volte sull’ Adda. E i sindaci non sanno più come fare per scongiurare il pericolo. "I controlli non bastano, serve responsabilità”, dice Diego Torri, primo cittadino di Trezzo sotto choc per la morte di Abdel Wahab Elsarag, lo studente 16enne di Cornate che giovedì si è tuffato nel fiume senza più riemergere. “Non si può accettare una fine così”, aggiunge, la voce rotta dall’emozione. Da anni le a mministrazioni rivierasche hanno imposto il divieto di balneazione lungo l’intera stecca fluviale, le sponde sono disseminate di cartelli multilingue, ma non basta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Adda, la triste conta dei morti e l’appello dei sindaci: “Il fiume è pericoloso, basta bagni”

