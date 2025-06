Adam Brody e quel provino andato male per Dawson’s Creek

Adam Brody, il volto noto di "The O.C.", ha condiviso un ricordo dei suoi inizi a Los Angeles, tra audizioni e sogni da realizzare. Tra le tante prove superate e quelle fallite, spicca un provino andato male per "Dawson’s Creek", che ha segnato un capitolo importante nel suo percorso artistico. Ricordando quei primi passi nella Città degli Angeli, Adam rivela come ogni esperienza, anche le delusioni, abbia contribuito a scolpire la sua carriera e il suo carattere.

L'attore ha ricordato i suoi primi passi a Los Angeles e le audizioni affrontate agli esordi: tra queste anche Blue's Clues e Dawson's Creek. Adam Brody ha recentemente raccontato un aneddoto dei suoi primi tempi a Los Angeles, quando si era appena trasferito nella CittĂ degli Angeli nella speranza di dare il via alla propria carriera nel mondo dello spettacolo. All'epoca, uno dei primissimi ruoli per cui si presentò fu quello di conduttore in un programma televisivo per bambini: Blue's Clues. Il racconto di Adam Brody In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Brody ha ricordato con un sorriso i provini andati male: "Appena arrivato in cittĂ , ero determinato a ottenere Blue's Clues. 🔗 Leggi su Movieplayer.it Š Movieplayer.it - Adam Brody e quel provino (andato male) per Dawson’s Creek

