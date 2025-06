Ad Avellino concerto di Serena Brancale in piazza Libertà oggi 14 giugno | il piano traffico

Ad Avellino, l’attesa è finita: questa sera, 14 giugno, Piazza Libertà si trasformerà in un palcoscenico vibrante con il concerto gratuito di Serena Brancale, pronto a incantare migliaia di appassionati provenienti da tutta la Campania. Per garantire un'esperienza sicura e senza intoppi, è stato attivato un piano traffico dedicato. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile all’insegna musica, passione e solidarietà!

Tutto pronto a Piazza Libertà per il concerto gratuito di Serena Brancale, attese migliaia di persone da tutta la Campania. L'evento inizierà alle 21.30. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: concerto - serena - brancale - piazza

Serena Brancale in concerto alla Fiera della Musica di Azzano Decimo - Serena Brancale, celebre artista italiana di nu-soul jazz, si esibisce alla Fiera della Musica di Azzano Decimo.

Montenero, Serena Brancale in concerto gratuito domenica 20 luglio alla Notte Fucsia Una voce che incanta, un talento che conquista: Serena Brancale sarà la grande protagonista della Notte Fucsia, in programma domenica 20 luglio in Piazza della Libertà a Vai su Facebook

Serena Brancale accende Avellino: questa sera il grande concerto in piazza Libertà; Serena Brancale live in piazza Libertà ad Avellino. In migliaia per ascoltare il nuovo 'Serenata'; Avellino, Serena Brancale a Piazza Libertà.

Concerto di Serena Brancale ad Avellino: le info per parcheggiare - Tutto pronto per il concerto di Serena Brancale domani sera alle 21:30 ad Avellino, in Piazza Libertà: strade chiuse al traffico e aree dedicate in cui sarà possibile parcheggiare. Secondo corriereirpinia.it

Cambio di location per il concerto di Serena Brancale: si va a Piazza Libertà - Cresce l’attesa per il concerto di Serena Brancale del 14 giugno ad Avellino. Da msn.com

Serena Brancale sabato ad Avellino: troppe richieste, il concerto spostato in piazza della Libertà - Il concerto gratuito avrebbe dovuto tenersi in piazza Castello. Secondo msn.com