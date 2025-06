Ad Affari Tuoi Maia ignora la predizione di Thanat e se ne pente | Aveva ragione lui sulla cifra

In una puntata emozionante di Affari Tuoi, Maia e sua nonna Giusy affrontano il gioco con entusiasmo, ma una decisione sbagliata rischia di compromettere tutto. Nonostante la vittoria finale, Maia si pente amaramente di aver ignorato il consiglio di Thanat riguardo alla cifra. Un episodio che ci ricorda quanto a volte ascoltare le parole giuste possa fare la differenza tra successo e rimpianto. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa avventura.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda sabato 14 giugno gioca Maia con sua nonna Giusy. Dopo una partita fatta di alti e bassi, il finale si rivela fortunato, ma la concorrente si pente di non aver ascoltato il consiglio di Thanat. 🔗 Leggi su Fanpage.it

fanpage.it scrive: Nella puntata di Affari Tuoi in onda sabato 14 giugno gioca Maia dalla Regione Liguria con il pacco numero 13.