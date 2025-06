Acutis Frassati e Longo | ecco i primi santi proclamati da papa Leone

Il Pontefice ha comunicato che il 7 settembre e il 19 ottobre proseguirà la canonizzazione avviata da Francesco. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Acutis, Frassati e Longo: ecco i primi santi proclamati da papa Leone

Chiesa: canonizzazioni Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati il 7 settembre - Il 7 settembre segna una data storica per la Chiesa cattolica: la canonizzazione dei beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, due giovani esempi di fede e dedizione.

