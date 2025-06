Acquaroli lancia da Civitanova la sfida per la riconferma | Abbiamo riscattato le Marche ora completiamo l’opera

svela con fermezza e determinazione il suo piano per il futuro delle Marche. Con un sorriso deciso e uno sguardo rivolto alle sfide che attendono, Francesco Acquaroli lancia la sua candidatura da Civitanova, puntando a consolidare i risultati raggiunti e a completare l’opera di rinascita iniziata. È il momento di scrivere un nuovo capitolo, di portare avanti con coraggio e passione il progetto di una regione che guarda avanti.

Francesco Acquaroli arriva alle 19:10, mezz’ora prima che l’ Eurosuole Forum cominci a riempirsi. Lui, scarpe sportive, niente cravatta, passo lento ma deciso: non è solo il governatore uscente, è il simbolo della rinascita marchigiana. E per quella che si annuncia come “La” campagna elettorale, niente può essere lasciato al caso. Gira tra i posti a sedere, sorveglia l’allestimento, scruta i dettagli dall’alto. Da vero comanda in capo si assicura così che il campo sia pronto. Il palasport si riempie in fretta, persino troppo: alle 21:15 è tutto occupato, in piedi restano anche alcuni sindaci. Si capisce subito che questa non è una serata come le altre: è l’inizio ufficiale della sfida. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it