Acquaroli carica il centrodestra | Faremo le Marche ancora più grandi

Francesco Acquaroli, presidente delle Marche, rilancia con forza la crescita della regione e la sua determinazione a rafforzare il centrodestra. Con risultati record in economia, turismo e investimenti, le Marche si preparano a diventare ancora più grandi. Un messaggio di ottimismo e ambizione che invita a guardare al futuro con fiducia. Perché questa terra merita di essere protagonista sempre di più.

CIVITANOVA (Macerata) Il presidente Francesco Acquaroli snocciola i primati delle Marche sotto la sua guida: primi in Italia per la spesa del Fondo sociale europeo, il turismo segna un più 13% di presenze totali rispetto al 2019 e un più 28% di presenze straniere, quattro miliardi e mezzo di investimenti e oltre mille cantieri, più occupazione, una ricostruzione "finalmente avviata" e "non sono state aumentate le tasse, nonostante le conseguenze della pandemia e i teatri di guerra in Europa e nel mondo". "Noi abbiamo riscattato le Marche da un’epoca buia", ha detto il governatore, aprendo la campagna elettorale davanti al popolo del centrodestra all’Eurosuole Forum di Civitanova "sold out", in un intervento nel quale ha rivendicato una trasformazione economica e sociale senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it