Accusa un gruppo di ragazzi di aver picchiato il figlio e li minaccia con una pistola

In un episodio che ha scosso la comunità napoletana, un genitore armato ha minacciato un gruppo di minorenni, accusandoli di aver aggredito brutalmente suo figlio. L'increscioso confronto si è verificato giovedì scorso in viale dei Pini, nel quartiere dei Colli Aminei, dove le forze dell'ordine sono intervenute prontamente. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulla gestione della violenza tra i giovani, lasciando aperti vari interrogativi sulla tutela dei minori e il ruolo delle istituzioni.

Con una pistola in mano ha minacciato un gruppo di ragazzi minorenni, convinto che fossero coinvolti in una brutale aggressione ai danni di suo figlio. L'episodio è avvenuto giovedì scorso a Napoli, in viale dei Pini, nel quartiere dei Colli Aminei. Sul posto sono intervenuti gli agenti del.

