Accoltellata e uccisa a Tolentino omicidio in un parco

Una tragedia scuote Tolentino: una donna è stata brutalmente accoltellata e uccisa in un parco pubblico, davanti agli occhi dei testimoni. La scena drammatica ha chiamato immediatamente le autorità, che stanno ora indagando per fare luce su questo efferato gesto. La comunità è sconvolta e chiede giustizia: i dettagli emergenti promettono di svelare presto la verità dietro questa triste vicenda.

(Adnkronos) – Una donna è stata uccisa a coltellate a Tolentino, in provincia di Macerata. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di oggi in un parco pubblico, davanti a testimoni. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando e che avrebbero individuato il responsabile. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

TOLENTINO - La vittima sarebbe una giovane, l'omicidio è avvenuto davanti ai passanti nel parco di viale Bennaduci Vai su X

Omicidio a Tolentino, madre di due figli uccisa a coltellate davanti ai passanti. Le notizia in diretta

Riporta ilrestodelcarlino.it: Tragedia nel Maceratese, la vittima aveva 45 anni: fermato il presunto assassino, sarebbe l’ex marito.