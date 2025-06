Accoltella il marito e lo riduce in fin di vita arrestata a Cagliari

Una vicenda drammatica scuote Cagliari: una donna di 55 anni ha brutalmente accoltellato il marito, lasciandolo gravemente ferito e in fin di vita. Arrestata per tentato omicidio, si trova ora nel reparto di psichiatria, mentre l’uomo lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. Quando uscirà da quel reparto, le conseguenze di questa tragedia peseranno su tutte le loro vite, lasciando un’ombra lunga e indelebile.

(Adnkronos) – È stata arrestata per tentato omicidio la donna di 55 anni che nel Cagliaritano ha ripetutamente accoltellato il marito riducendolo in fin di vita. L'uomo è ricoverato in Terapia intensiva con prognosi riservata all'ospedale Brotzu mentre la donna si trova nel reparto di Psichiatria del Santissima Trinità. Quando uscirà da lì, ci sarà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

