Accoltella e uccide l’ex moglie davanti ai passanti a Tolentino Macerata poi prende a calci il cadavere

Un altro drammatico capitolo di violenza si è consumato sotto gli occhi sgomenti dei passanti a Tolentino, Macerata. Un uomo ha tragicamente tolto la vita alla ex moglie con coltellate, un atto devastante che si è svolto pubblico, lasciando tutti senza parole. La brutalità dell’episodio evidenzia la necessità di affrontare con urgenza il problema della violenza di genere. È fondamentale riflettere e agire per prevenire ancora simili tragedie.

L’ennesimo femminicidio in Italia è avvenuto davanti agli occhi atterriti di alcuni passanti a Tolentino (Macerata). Una donna è stata uccisa a coltellate in strada dall’ex marito. L’aggressione mortale è avvenuta in serata, verso le 20, nel centrale viale Benadduci. Nessuno è riuscito a intervenire mentre l’uomo infieriva sulla donna fino a che non è caduta sull’asfalto. Poi, secondo alcuni testimoni, l’avrebbe presa a calci quando era già a terra. Il femminicida si è quindi seduto su una panchina a guardare il cadavere. Quando sono arrivati i soccorsi, per la donna, Gentiana Hudhra, 45 anni, di origine albanese, non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Accoltella e uccide l’ex moglie davanti ai passanti a Tolentino (Macerata), poi prende a calci il cadavere

In questa notizia si parla di: davanti - passanti - tolentino - macerata

Piombino, donne incinte rivali in amore si incontrano per strada e si picchiano davanti ai passanti - A Piombino, due donne incinte rivali in amore si sono affrontate in strada, dando vita a una rissa frontale davanti ai passanti.

Tolentino, donna uccisa a coltellate davanti ai passanti: femminicidio in pieno centro #macerata https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/tolentino-femminicidio-donna-uccisa-strada_99667320-202502k.shtml… Vai su X

MACERATA - La denuncia di un trasportatore di generi alimentari: «Auto in sosta ad ogni angolo senza alcun controllo, spesso restiamo bloccati e nessuno fa nulla» Vai su Facebook

Omicidio a Tolentino, donna uccisa a coltellate davanti ai passanti dall’ex marito. Le notizia in diretta; Una donna è stata uccisa a coltellate in strada davanti ai passanti; ++ Accoltellata e uccisa in strada davanti ai passanti ++.

Tolentino, donna uccisa a coltellate davanti ai passanti: femminicidio in pieno centro

Secondo msn.com: Una donna di 45 anni è stata accoltellata a morte in viale Benadduci, nel cuore della città.