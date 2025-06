Accoglienza e assistenza dei migranti vulnerabili prima Prefettura in Italia a redigere le procedure operative standard

In Italia, la prima prefettura a redigere le Procedure Operative Standard per l’accoglienza e l’assistenza dei migranti vulnerabili ha rivoluzionato il settore. Questo metodo innovativo coinvolge attivamente tutti gli attori, dall’arrivo in porto fino alla presa in carico, garantendo un intervento coordinato e mirato. Un approccio che non solo migliora la tutela delle persone più fragili, ma stabilisce un nuovo standard di eccellenza nell’integrazione e nell’assistenza.

Non soltanto è stata la prima in Italia a redigere le "Procedure operative standard". Ma il metodo usato, ossia il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti dalla fase dello sbarco a quella dell'individuazione della vulnerabilità e alla presa in carico di queste persone nel sistema di.

