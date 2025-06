Accadde oggi | 14 giugno gli USA adottano la bandiera a stelle e strisce

Il 14 giugno rappresenta una data storica per gli Stati Uniti, quando la bandiera a stelle e strisce fu adottata ufficialmente e sventolò per la prima volta in battaglia nel Maryland durante la guerra di indipendenza. Simbolo di libertà, diritti e speranza, questa bandiera è il volto della nazione e dei valori fondamentali che la guidano. Scopriamo insieme come questa icona è diventata il simbolo indiscusso di un intero popolo...

Sventolò per la prima volta in battaglia nel Maryland durante la guerra di indipendenza americana È simbolo dei diritti garantiti a tutti i cittadini americani dalla Costituzione e dalla "Carta dei diritti", emblema di libertà personale e individuale.

