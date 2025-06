Abusivo e incompatibile con il contesto sequestrato dehor di braceria a Sammichele

Un intervento deciso per tutelare il patrimonio e il decoro urbano, il sequestro dell'area abusiva evidenzia l'importanza di rispettare le normative locali. La braceria aveva trasformato uno spazio pubblico in un dehor illegale e incompatibile con il contesto storico, mettendo a rischio la tutela del patrimonio culturale e il rispetto delle regole. Questa azione dimostra come le autorità siano ferme nel difendere il valore del territorio e garantire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti.

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari hanno sequestrato una struttura di circa 60 mq in un'area pubblica del centro storico di Sammichele, utilizzata da una braceria. Il provvedimento, emesso dal gip di Bari su richiesta della locale Procura, è stato deciso a seguito di.

