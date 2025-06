Abusi sessuali su 4 ragazzi in oratorio anche minorenni | verso il processo Don Samuele Marelli

Una triste realtà scuote la comunità: quattro ragazzi, alcuni ancora minorenni, sono stati vittime di abusi sessuali presso l'oratorio, coinvolgendo anche don Samuele Marelli. Condannato dal tribunale ecclesiastico, l'ex parroco di Seregno affronta ora un possibile processo penale, mentre le indagini della Procura di Monza proseguono. Una vicenda che solleva importanti questioni sulla tutela dei giovani e sulla trasparenza delle istituzioni religiose. Continua a leggere.

Il tribunale ecclesiastico ha condannato l’ex parroco di Seregno, Don Samuele Marelli, giudicandolo colpevole di molestie sessuali su giovani, anche minorenni. Parallelamente, nell'ambito delle indagini della Procura di Monza, si prospetta la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex parroco che durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

