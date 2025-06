Abodi si tuffa | il miglio al laghetto dell' Eur con il Ministro in acqua

Un’immersione di entusiasmo e spirito sportivo ha animato il laghetto dell’EUR, dove Abodi ha sfidato sé stesso nel circuito "Dominate The Water". Tra agonisti e master, anche il Ministro ha affrontato la prova del miglio, trasformando la fatica in un trionfo personale. Un momento che testimonia come la passione e la determinazione possano superare ogni ostacolo: perché, alla fine, vincere significa dare il massimo, indipendentemente dal risultato.

La prima tappa del circuito "Dominate The Water" ospitata a Roma: fra gli agonisti e i master spunta anche il Ministro che nuota il miglio: "Sono arrivato ultimo, ma è come se avessi vinto l’oro olimpico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abodi si tuffa: il miglio al laghetto dell'Eur con il Ministro in acqua

