Abbiategrasso rende omaggio a Franco Moschino Gino Strada ed Enzo Tortora | intitolati spazi pubblici

Abbiategrasso celebra la sua ricca storia e i suoi grandi protagonisti con intitolazioni di spazi pubblici dedicate a Franco Moschino, Gino Strada ed Enzo Tortora. Tre figure emblematiche che hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo della moda, dell'emergenza umanitaria e del giornalismo d'inchiesta, entrando nel cuore della comunitĂ . La decisione unanime del Consiglio municipale sottolinea l'importanza di ricordare e valorizzare le storie che ispirano e uniscono.

Abbiategrasso (Milano) – "Un abbiatense di nascita divenuto famoso nel mondo della moda, il fondatore di Emergency e un personaggio del mondo dello spettacolo simbolo delle battaglie combattute per ottenere giustizia: la Giunta di Abbiategrasso, nella seduta di ieri, ha approvato una serie di importanti intitolazioni di spazi pubblici, accogliendo richieste avanzate e votate all'unanimitĂ in Consiglio municipale che andranno a ricordare la memoria di Franco Moschino, Gino Strada ed Enzo Tortora". L' area verde tra via Tommaso Grossi e via Vespucci è stata intitolata a Gino Strada, il celebre chirurgo, attivista e fondatore di Emergency: "Questa decisione rende omaggio a una figura simbolo dell'impegno umanitario – spiegano i portavoce dell'Amministrazione, motivando la decisione – che ha dedicato la vita alla cura dei feriti di guerra e alla denuncia degli orrori dei conflitti.