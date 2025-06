Abbiamo intervistato due scrittrici di oggi Silvia Avallone e Teresa Ciabatti che raccontano due grandi autrici del Novecento Elsa Morante e Natalia Ginzburg Che hanno ancora molto da dire sia ai ragazzi che si preparano per l' esame di maturità sia ai genitori

Verso la Maturità 2025, Silvia Avallone e Teresa Ciabatti ci guidano tra le pagine di Elsa Morante e Natalia Ginzburg, due grandi autrici del Novecento ancora oggi capaci di ispirare e coinvolgere. Un ponte tra passato e presente, che offre spunti preziosi sia ai giovani studenti che ai genitori, per riscoprire il valore della letteratura e delle sue voci indimenticabili. Scopriamo insieme il loro messaggio e il ruolo attuale di queste icone letterarie.

Silvia Avallone ed Elsa Morante. Perché ha scelto Elsa Morante? Perché è stata la prima donna nella quale mi sono "letta". Lo avevo sempre fatto attraverso lo sguardo maschile di grandi come Flaubert, Dumas, Dostoevskij.