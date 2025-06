A Zona Bianca si parla del conflitto in Medio Oriente

Una crisi che rischia di amplificarsi, coinvolgendo l’intera regione e oltre. Domenica 15 giugno, Giuseppe Brindisi ci guiderà attraverso gli sviluppi più recenti del conflitto in Medio Oriente, analizzando le implicazioni di questa escalation e le possibili conseguenze per la pace globale. Non perdere l’appuntamento con “Zona Bianca” su Retequattro: un approfondimento imprescindibile per capire cosa si nasconde dietro questa complessa crisi internazionale.

MILANO – Domenica 15 giugno, nel nuovo appuntamento con "Zona Bianca", in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi si occuperà del conflitto in Medioriente, dopo che Israele ha intensificato i raid contro obiettivi strategici in Iran, tra cui siti nucleari e infrastrutture militari. In risposta, l'Iran ha lanciato missili su Tel Aviv e Gerusalemme, causando vittime e danni. L'escalation allarma la comunità internazionale, che teme un conflitto su larga scala. Spazio, poi, al caso Garlasco: sono stati consegnati ai laboratori dei Ris nuovi reperti per analisi del Dna e tracce ematiche legate all'omicidio di Chiara Poggi.

Nel conflitto, iniziato ieri 13 giugno, sono state colpite anche zone residenziali, provocando la morte di civili

