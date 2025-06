A tu per tu con i cantanti | due lodigiani nel team del podcast di successo Meraviglioso Dentro una Canzone

Sei pronto a scoprire i segreti dietro le canzoni di ieri e di oggi? Nel podcast "Meraviglioso Dentro una Canzone", due talentuosi cantanti lodigiani si confrontano e condividono le loro esperienze, rivelando curiosità e storie mai svelate prima. Un viaggio immersivo tra emozioni, ricordi e aneddoti che arricchiranno ogni appassionato di musica italiana. Questo è il momento di ascoltare e lasciarsi sorprendere...

Castiraga Vidardo (Lodi) – Il podcast “ Meraviglioso Dentro una Canzone“, lanciato il 4 giugno e prodotto da Onepodcast, la Factory di Radio Deejay, che esplora le grandi canzoni della musica italiana insieme al cantante, sta sviscerando tutti quegli aneddoti e quelle curiosità che i fan avrebbero sempre voluto chiedere. Le icone della musica svelano la meravigliosa storia dei loro brani più cantati e ascoltati, attraverso aneddoti che nessuno conosce. Il conduttore e intervistatore è Lorenzo Casadei, 40 anni, di Mariano Comense, che ha sempre lavorato nel management di vari artisti. Gli ospiti, invece, sono cantanti di fama nazionale, che hanno partecipato a Sanremo, Festivalbar e alle più importanti competizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A tu per tu con i cantanti: due lodigiani nel team del podcast di successo “Meraviglioso Dentro una Canzone”

In questa notizia si parla di: podcast - meraviglioso - canzone - cantanti

Alba Chiara si chiamava così per una canzone. Quel nome oggi è diventato simbolo di memoria, di amore, ma soprattutto di lotta. A Bologna, Vasco Rossi ha incontrato i genitori della giovane uccisa dal fidanzato nel 2017. Ha sfogliato con loro il catalogo dei Vai su Facebook

A tu per tu con i cantanti: due lodigiani nel team del podcast di successo “Meraviglioso Dentro una Canzone”; Chi sono i poeti cantanti per Vecchioni, lo scontro con Montale; Le bombe di Vecchioni (Meraviglioso): Bob Dylan? “Poteva allacciare le scarpe a De Andrè”. Luci a San Siro? “Prostitute mi hanno scambiato per un violentatore e picchiato”. La Fiat 600 “scomodissima per fare l'amore”, ma l'incontro con Montale?.

Alloisio: “Il teatro-canzone non è riconosciuto come genere” - canzone da lui scritto e interpretato, è in uscita dal 30 settembre per la prima volta in forma di podcast sulle più importanti ... Si legge su rockol.it

Questa meravigliosa vita d'artisti, il teatro canzone è podcast - è infatti possibile ascoltare in versione podcast sulle più importanti piattaforme digitali "Questa meravigliosa vita d'artisti", spettacolo registrato ... Si legge su ansa.it

Alloisio, 'reinvento il teatro canzone in formato podcast' - Il cantautore, che nella sua carriera ha lavorato anche con Guccini, Jannacci, Finardi, Morandi e Ombretta ... Come scrive ansa.it