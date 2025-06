A spasso quando era positiva al Covid assolta una 36enne

In un caso che ha fatto discutere, una donna di 36 anni di Siculiana è stata assolta con formula piena dal giudice Michele Dubini, che ha stabilito che il fatto non sussiste. La donna, trovata in giro mentre era positiva al Covid, aveva affrontato l’accusa di inosservanza ai provvedimenti dell’autorità. Una decisione che sottolinea come la giustizia possa fare luce anche nei casi più delicati, riconoscendo le sfumature di ogni situazione.

Assoluzione perché il fatto non sussiste: il giudice monocratico Michele Dubini ha scagionato una donna trentaseienne di Siculiana dall'accusa di "inosservanza a provvedimento dell'autorità" che scaturiva dall'essere stata trovata in giro nonostante fosse positiva al Covid. I carabinieri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - A spasso quando era positiva al Covid, assolta una 36enne

