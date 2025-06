A Sondrio non una manifestazione per la pace ma una parata dell' odio

A Sondrio, invece di una manifestazione per la pace, si è svolta una parata dall’odore di odio. L’evento “Gaza non deve morire”, organizzato da Assopace Palestina Valtellina, ha scatenato reazioni contrastanti: tra applausi e sostegno, anche fischi e polemiche. La presenza di opinioni opposte evidenzia come il conflitto sia ancora oggi terreno di frizioni profonde, portando alla luce un dibattito acceso su solidarietà e divergenze. È fondamentale riflettere su come queste manifestazioni influenzino il dialogo civile e la pace futura.

Come prevedibile, la manifestazione odierna a Sondrio "Gaza non deve morire", organizzata da Assopace Palestina Valtellina non ha lasciato indifferenti. Molte le reazioni positive e di sostegno, ma ce ne sono state anche di negative, come quella di Stefano Luca Bordoni, consigliere di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - "A Sondrio non una manifestazione per la pace, ma una parata dell'odio"

In questa notizia si parla di: sondrio - manifestazione - pace - parata

Eventi segnalati dai Comuni; Eventi weekend del 28, 29 e 30 giugno: cosa fare a Milano e in Lombardia; Weekend del 24, 25 e 26 maggio: cosa fare a Milano e in Lombardia.

De Luca porta in piazza la sua parata per la Pace - Sarà la lettera della senatrice Liliana Segue ad aprire, stamattina, la manifestazione per la pace organizzata dal presidente della ... Da ilmanifesto.it

Manifestazione per la pace a Roma, Conte: "No armi a Kiev senza confronto con le Camere", sì di Crosetto. Letta contestato - "Mi dispiace che Enrico Letta non sia qui" e mentre alla manifestazione per la pace di Roma è stato contestato, qui, nella piazza milanese per l'Ucraina, "non lo sarebbe stato". repubblica.it scrive

De Luca paga i bus per le scuole al sit-in per la pace: stanziati fino a 300 mila euro. Il centrodestra: "Una parata" - altro non è che un esercizio pleonastico, un'operazione politica messa in piedi dal presidente De Luca per distogliere l'attenzione dal suo ... Si legge su napoli.repubblica.it