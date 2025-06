A sentenza due truffatori della banda di Pradamano | bottino sul mezzo milione di euro

Due truffatori della banda di Pradamano, di etnia nomade, sono stati condannati a sei anni di reclusione e a una multa di 1.500 euro ciascuno, per aver orchestrato raggiri per un bottino superiore al mezzo milione di euro. La sentenza emessa ieri rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda e le implicazioni per la sicurezza della comunità .

Ammontano a sei anni le condanne arrivate nei giorni scorsi somministrate dalla sentenza di ieri a due membri di una banda di truffatori. Di etnia nomade, i due si erano resi protagonisti di una serie di raggiri: si tratta di Manuel Braidic, 35enne di Pradamano condannato a 5 anni e 1500 euro di.

In questa notizia si parla di: sentenza - truffatori - banda - euro

