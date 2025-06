A San Martino Buon Albergo degustazione gratuita di vini del territorio grazie a De Vino on Tour | Promuoviamo le tradizioni enologiche locali

Vieni a San Martino Buon Albergo e lasciati conquistare dall’esperienza sensoriale di "De Vino On Tour", l’evento dedicato alle eccellenze enologiche del territorio. Una degustazione gratuita di vini locali, accompagnata da racconti di esperti sommelier, ti invita a scoprire e riscoprire le tradizioni vinicole che rendono unico il nostro terroir. Non perdere questa occasione di gustare il meglio della nostra terra: ti aspettiamo sabato 14 giugno alle 16!

Un appuntamento all'insegna del gusto per scoprire le eccellenze vinicole del territorio, conoscere e degustare gratuitamente i vini raccontati da esperti sommelier: sono questi gli elementi caratterizzanti dell'iniziativa "De Vino On Tour" organizzata da Despar Nord che sabato 14 giugno dalle 16.

