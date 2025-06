A Prato il 21 giugno il Toscana Pride | Una giornata di orgoglio visibilità lotta e rivendicazione

Il 21 giugno, Prato si trasformerà in un mare di colori con il Toscana Pride: una giornata dedicata all’orgoglio, alla visibilità e alla lotta per i diritti civili. La presentazione ufficiale ha sottolineato come anche quest’anno la Regione Toscana abbia sostenuto con entusiasmo questa manifestazione, ribadendo l’importanza di valori come libertà, uguaglianza e dignità. Un’opportunità per celebrare il coraggio di chi si batte per un mondo più giusto e inclusivo.

PRATO – Sabato 21 giugno la marea arcobaleno del Toscana Pride invaderà le strade di Prato. Oggi (13 giugno) si è tenuta la presentazione ufficiale dell’evento. “Anche quest’anno – dice – la Regione Toscana concede con orgoglio il patrocinio al Toscana Pride, una scelta coerente con i valori di libertà, uguaglianza e dignità di ogni persona e famiglia. In un contesto internazionale segnato da gravi arretramenti sui diritti – dagli Usa di Trump all’Ungheria di Orban – è fondamentale che le istituzioni democratiche si schierino senza ambiguità dalla parte dei diritti umani. In Italia, le forze di governo stanno attaccando i diritti delle persone Lgbtqia+ – ha dichiarato Alessandra Nardini, assessora all’istruzione, formazione professionale, università e ricerca, lavoro, relazioni internazionali e politiche di genere della Regione Toscana – delle donne e delle persone migranti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

