A Peccioli tornano le 11Lune tra musica spettacolo e teatro

A Peccioli, tra magia, musica e teatro, torna l’attesa rassegna 11Lune 2025: un ricco palinsesto con nomi di spicco come Stefano Massini, Anna Foglietta, Vasco Brondi e tanti altri. Per ventuno edizioni, questa manifestazione ha conquistato cuori e menti, creando un ponte tra cultura e divertimento. Quest’anno, l’evento promette ancora emozioni indimenticabili, confermando Peccioli come cuore pulsante dell’estate italiana. Non resta che scoprire cosa ci riserverà questa straordinaria stagione.

Stefano Massini, Anna Foglietta, Paolo Jannacci, Vasco Brondi, Edoardo Leo, Enrico Brignano, Umberto Tozzi, Paolo Hendel, Waterboys, Marco Bonini sono i protagonisti di 11Lune 2025, la rassegna estiva di spettacolo, musica e cultura che torna anche quest'anno a Peccioli. In ventuno edizioni.

Quest'estate, Peccioli si trasforma in un palcoscenico di eccezione con "11Lune 2025": un festival che illumina il cuore della Toscana con spettacoli emozionanti, incontri stimolanti e artisti di fama.

Domani, venerdì 13 giugno, alle 11 presso la Caffetteria Gelso d'Oro di Palazzo Senza Tempo si terrà la conferenza stampa di #11Lune2025! Vai su Facebook

