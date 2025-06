A Palermo l’evento conclusivo del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche?

A Palermo, domenica 15 giugno, si terrà l’atteso evento conclusivo della IV edizione del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, una celebrazione che unisce comunità e sensibilità. La piazza sarà teatro di una grande festa, simbolo di speranza e solidarietà, in attesa dell’arrivo delle fiaccole accese a Padova il 15 maggio durante l’inaugurazione. In quell’occasione...

Domenica 15 giugno Palermo ospiterà l'evento finale della IV edizione del Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP) con una grande festa in piazza, in attesa dell'arrivo delle fiaccole accese simbolicamente a Padova il 15 maggio durante l'inaugurazione.

Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, al Parco Mattarella di Palermo l'evento conclusivo; Cerimonia di apertura della IV edizione del Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP)

