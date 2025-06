A Napoli si parla inglese e non solo De Bruyne e McTominay condividono più della maglia azzurra

a Napoli si parla inglese e non solo: de Bruyne e McTominay condividono il cuore azzurro, simboli di un nuovo sogno collettivo. Con due volti freschi e una promessa di grandezza, il Napoli di Antonio Conte si appresta a scrivere un'altra pagina leggendaria nella sua storia. La stagione 2024-25 ha giĂ regalato emozioni indimenticabili, alimentate da un entusiasmo contagioso che coinvolge tifosi e cittĂ intera. La passione non si ferma qui...

Due volti nuovi, una promessa condivisa: Napoli abbraccia una nuova stagione di ambizione. Il Napoli di Antonio Conte si prepara a una stagione che promette scintille. La stagione 2024-25 è stata un’apoteosi con la conquista del quarto Scudetto, un’annata indimenticabile, dominata da un collettivo affamato e da individualitĂ come Scott McTominay, che ha trascinato la squadra alla vittoria. I tifosi hanno vissuto mesi di passione, passione anche quella dimostrata a Kevin De Bruyne arrivato da pochi giorni a Napoli e giĂ diventato un simbolo. La societĂ partenopea piazza il colpo di mercato proprio nei primi giorni di apertura del Calciomercato, guardando al futuro con ambizioni ancora piĂą grandi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - A Napoli si parla inglese e non solo, De Bruyne e McTominay condividono piĂą della maglia azzurra

In questa notizia si parla di: napoli - parla - inglese - bruyne

Djuric, parla l’agente: “Napoli? Ci sono stati contatti, e per domenica…” - Djuric, l'attaccante del Parma, ha attirato l'attenzione con dichiarazioni del suo agente riguardo a possibili contatti con il Napoli.

Ultim'ora bomba da parte del giornalista Matteo Moretto, che ha rilasciato importanti novità parlando al canale Youtube di Fabrizio Romano ? Kevin De Bruyne è attualmente diviso tra Napoli e la MLS, in particolare c'è un'importante e ricca offerta dei Chi Vai su Facebook

Kevin De Bruyne ha risposto così alle domande sul suo futuro Il Napoli è alla porta, ma il belga ancora non avrebbe ancora preso preso una decisione #SSNapoli #DeBruyne #CalciomercatoNapoli Vai su X

Il Manchester City manda un messaggio a De Bruyne e al Napoli dopo l'annuncio: un gesto di classe; Calciomercato Napoli, l'azienda De Bruyne sbarca in Serie A; De Bruyne nel 2022: «Non mi piace ricevere tante attenzioni, i tifosi spesso mi seguono e mi filmano per strada.

Napoli, parla De Bruyne: “Sono qui per vincere. Lukaku mi ha parlato molto bene della città”

Come scrive ilnapolionline.com: Kevin De Bruyne, grande colpo di mercato del Napoli, ha rilasciato le sue prime parole da calciatore azzurro, in un intervista rilasciata ai canali ufficiali del club.