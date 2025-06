A Napoli casa popolare occupata dopo la morte dell’inquilina la denuncia del deputato Borrelli

A Napoli, un alloggio popolare nel quartiere Ponticelli è stato occupato illegalmente subito dopo la scomparsa della sua inquilina. La vicenda ha sollevato polemiche e preoccupazioni tra i residenti e le istituzioni, con il deputato Borrelli che denuncia questa azione come un grave atto di illegalità. La situazione mette in luce le sfide della gestione degli alloggi popolari e la necessità di interventi concreti per tutelare i diritti dei cittadini.

Un alloggio popolare del quartiere Ponticelli, a Napoli, è stato occupato in modo abusivo poco dopo il decesso della legittima assegnataria.

A Ponticelli, la casa popolare assegnata legittimamente ad Angela, deceduta da pochi mesi, è stata nuovamente occupata abusivamente. Si tratta della seconda occupazione in meno di un anno, commessa dalla stessa famiglia. A settembre 2024, mentre Ang

