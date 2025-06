A Monza caldo da incubo ma potrebbe arrivare un temporale | le previsioni

a Monza, dove il caldo torrido sta raggiungendo livelli record, creando un vero e proprio incubo per i residenti. Tuttavia, le previsioni indicano un possibile temporale in arrivo, portando un po’ di sollievo e un cambiamento atteso nel clima. Con l’anticiclone africano che imperversa, la speranza è che questa perturbazione possa regalare una boccata d’aria fresca, dando respiro a una regione sfiancata dalle alte temperature. Restate aggiornati per scoprire se il temporale arriverà davvero e quando.

Temperature bollenti stanno infiammando Monza e la Brianza che si trovano a fare i conti con un assaggio di estate torrida in piena regola. Mentre l'anticiclone africano continua a dominare la scena, portando temperature elevate su buona parte d'Italia, il Nord si prepara però a un cambio di.

